США приветствуют избрание премьера и членов Президентского совета Ливии

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Новая американская администрация приветствует избрание премьер-министра и членов Президентского совета Ливии. Об этом сообщил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы приветствуем эту новость. Мы полностью поддерживаем этот результат процесса под эгидой ООН, который приведет к стабильной и безопасной Ливии и выборам в декабре 2021 года", - заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Форум ливийского политического диалога избрал на заседании в Швейцарии премьер-министра Ливии и трех членов Президентского совета. Их главной задачей будет проведение 24 декабря общенациональных выборов.