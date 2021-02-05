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США приветствуют избрание премьера и членов Президентского совета Ливии

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон "полностью поддерживает этот результат процесса под эгидой ООН"

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Новая американская администрация приветствует избрание премьер-министра и членов Президентского совета Ливии. Об этом сообщил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы приветствуем эту новость. Мы полностью поддерживаем этот результат процесса под эгидой ООН, который приведет к стабильной и безопасной Ливии и выборам в декабре 2021 года", - заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Форум ливийского политического диалога избрал на заседании в Швейцарии премьер-министра Ливии и трех членов Президентского совета. Их главной задачей будет проведение 24 декабря общенациональных выборов.

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СШАЛивия
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