CBS: ФБР задержало многодетную мать-одиночку по подозрению в участии в атаке на Капитолий

ТАСС, 6 февраля. Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало по подозрению в участии в беспорядках на Капитолийском холме Вашингтона мать восьмерых детей Рейчел Пауэлл. Об этом сообщает в пятницу телеканал CBS со ссылкой на данные федеральных властей.

По их сведениям, в четверг сотрудники ФБР провели обыск в доме матери-одиночки в штате Пенсильвания, пытаясь добыть улики ее причастности к беспорядкам и установить местонахождение Пауэлл. Вечером в четверг американка была задержана. При этом, как сообщил агентству Associated Press адвокат Пауэлл, она добровольно сдалась в руки правоохранителей, узнав, что ей грозит уголовное преследование. В пятницу днем она должна была предстать перед судом по нескольким обвинениям, среди которых насильственное проникновение, хулиганство и расхищение государственной собственности.

Пауэлл, предположительно, запечатлена на нескольких видео производящей инструктаж участников беспорядков. Также она, вероятно, была знакома с планом этажей Капитолия. Отмечается, что в случае, если эта информация подтвердится, это может служить косвенным свидетельством того, что беспорядки в центре Вашингтона были заранее спланированы.