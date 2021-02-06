В США задействуют Нацгвардию на время суда над полицейскими, задержавшими Джорджа Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Власти штата Миннесота задействуют военнослужащих Национальной гвардии США для поддержания общественного порядка на время проведения судебного процесса над бывшими полицейскими, обвиняемыми в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае прошлого года. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте губернатора Миннесоты Тима Уолза.

Из заявления губернатора следует, что с соответствующей просьбой к нему обратились представители властей городов Миннеаполис и Сент-Пол, а также их окрестностей. Они считают, что в свете приближающегося начала судебного процесса возросла вероятность "общественных беспорядков".

Уолз подчеркнул, что, согласно его распоряжению, "Национальная гвардия уже приступила к планированию и подготовке" к работе во время судебного процесса. Исходя из документа, данное постановление будет действовать вплоть до конца текущего года, однако может быть отменено раньше в случае, если потребность в поддержке со стороны военнослужащих отпадет.

По информации местного телеканала Fox8, начало судебного процесса над бывшим полицейским Дереком Шовином намечено на 8 марта. Судебное разбирательство по делам трех других бывших полицейских, участвовавших в задержании Флойда, намечено на август текущего года.

Шовину были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Трем другим бывшим полицейским, в частности, инкриминируется преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве.

После смерти Флойда в США имели место массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.