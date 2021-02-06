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Политический кризис в Мьянме

В Мьянме задержали австралийца, работавшего советником чиновницы

Шон Тернелл заявил, что ни в чем не виновен

ТАСС, 6 февраля. Гражданин Австралии Шон Тернелл, работавший экономическим советником задержанной 1 февраля государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, был также задержан. Об этом он сообщил в субботу агентству Reuters.

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"Думаю, вы скоро [и так] узнаете об этом, но меня задерживают. Мне что-то предъявлено, но я не знаю, что именно", - приводит агентство слова Тернелла, не уточнившего, кто произвел его задержание.

Австралиец добавил, что он "ни в чем не виноват". Reuters уточняет, что связаться с Тернеллом для дальнейших разъяснений не удалось.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.

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