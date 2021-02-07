США приостановили соглашения о возврате ищущих убежища в Гватемалу, Гондурас и Сальвадор

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приостанавливают действие соглашений с Гватемалой, Гондурасом и Сальвадором, которые позволяли властям США отправлять обратно прибывающих на границу соискателей убежища из данных стран. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

"США приостанавливают и инициируют процесс прекращения действия соглашений об убежище с правительствами Гватемалы, Гондураса и Сальвадора в качестве первых конкретных шагов на пути к более серьезному партнерству в регионе", - отмечается в тексте. Блинкен подчеркнул, что соответствующее решение администрации "не означает, что граница США открыта".

По утверждению госсекретаря, США тем самым вырабатывают "совместный, взаимоуважительный подход в управлении миграцией в регионе". Вашингтон "будет решать коренные причины принудительного перемещения лиц и нерегулируемой миграции, включая борьбу с коррупцией".

Президент США Джозеф Байден 20 января после инаугурации подписал ряд указов, в том числе смягчил миграционное законодательство страны. Одним из первых распоряжений Байдена на посту стала отмена введенного его предшественником режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе. Данный режим позволял финансировать строительство стены в обход Конгресса США.

Нынешний глава государства остановил политику разлучения мигрантов с детьми на время рассмотрения уголовных дел за незаконное пересечение границы. Он также создал группу, которая будет заниматься вопросами воссоединения такого рода семей. Глава Белого дома начал пересмотр введенных республиканцем Дональдом Трампом препятствий для миграционных потоков.