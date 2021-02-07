СМИ: шесть человек задержали на акции протеста в Мьянме

БАНГКОК, 7 февраля. /ТАСС/. Полиция Мьянмы задержала в воскресенье по меньшей мере шесть человек, которые в городе Мьявади участвовали в акции протеста против захвата власти в стране военными. Об этом сообщает издание The Irrawaddy на своей странице в Facebook .

По его данным, десятки тысяч людей участвуют в демонстрациях по всей стране. Акции, в ходе которых призывают к восстановлению демократии в республике, проходят, в том числе, в городах Мандалай, Мергуи, Мьей, Пхакан, Мьичина, Давэй, Хакха и Баган. В полдень полиция в Мьявади обстреляла резиновыми пулями толпу из сотен протестующих, передает издание.

Отмечается, что в Янгоне к митингующим, которые требуют освободить госсоветника Аун Сан Су Чжи, присоединился активист Мин Ко Наин, который был одним из лидеров восстания 1988 года. Он призвал общественность активизировать протесты против военного режима.

Ранее в Мьянме был частично восстановили интернет после сбоев во время протестов. В частности, телекоммуникационная компания Telenor Myanmar сообщила в своем Twitter, что доступ к интернету, который она предоставляет в стране, полностью восстановлен. Два дня назад фирма по распоряжению властей отключила интернет. После восстановления связи в социальных сетях стало публиковаться больше фотографий и видео с демонстраций, которые в основном проходят в форме шествия.