Папа Римский Франциск выразил надежду на политическое урегулирование в Мьянме

ВАТИКАН, 7 февраля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск выразил озабоченность ситуацией в Мьянме и надежду на скорейшее политическое урегулирование в этой стране. Об этом понтифик заявил в традиционной воскресной проповеди, впервые после перерыва из-за пандемии с конца прошлого года прошедшей в присутствии верующих на площади Святого Петра.

"В эти дни с беспокойством слежу за развитием событий в Мьянме - стране, которая с момента моего апостольского визита в 2017 году стала мне особенно близка. Выражаю свою близость народу страны, за который молюсь, и взываю к ответственности всех сторон для обеспечения общих интересов, социальной справедливости, стабильности и гармонии демократического сосуществования", - сказал Франциск.

Кроме того, понтифик напомнил о ситуации с мигрантами на "балканском маршруте" и выразил обеспокоенность демографической ситуацией в Италии, где, по его словам, настала "демографическая зима" при значительном сокращении рождаемости. При этом уровень смертности вырос из-за пандемии.