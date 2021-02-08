Эксперты: США следует пойти на уступки России и отказаться от размещения ракет в Европе

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Соединенным Штатам ради новой договоренности по контролю над вооружениями следует пойти на уступки России и отказаться от размещения новейших ракет в Европе. Такое мнение высказали в опубликованной в воскресенье в журнале Politico совместной статье директор российско-евразийской программы Фонда Карнеги Юджин Румер и Ричард Соколски, занимавшийся в Госдепартаменте военно-политическими вопросами.

Они напомнили, что США в результате переговоров с СССР в связи с Карибским кризисом (1962 год) пошли на уступки и вывели свои ракеты из Турции. "В том же духе Соединенные Штаты могли бы воздержаться от развертывания в Европе новых ракет наземного базирования, которые могут достичь целей в центральной части России, даже если они [США] и могут сделать это после прекращения действия ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - прим. ТАСС). Соединенные Штаты могли бы рассмотреть и другие односторонние шаги. Если Россия пойдет навстречу, это может стать шагом на пути к новому механизму [контроля над вооружениями в рамках] управления конкуренцией [двух стран в стратегической сфере]. В противном случае эти шаги всегда можно отменить", - подчеркнули авторы статьи.

Эксперты считают важными переговоры о заключении нового договора о контроле над вооружениями между двумя странами после продления на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Они уверены, что новые договоренности должны охватывать новейшие вооружения и оборонные технологии, "которые обещают быть гораздо более дестабилизирующими", а не только ядерные боеголовки и ракеты. Однако Румер и Соколски полагают, что любое соглашение в этой области столкнется с препятствиями в Конгрессе. Так, по их словам, возможный договор должен заполучить поддержку двух третей Сената, члены которого могут быть против соглашения с Москвой. Эксперты рекомендовали США и России "начать откровенный диалог о своих разногласиях" в сфере контроля над вооружениями.

В сентябре 2019 года стало известно, что российский президент Владимир Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. Администрация 45-го президента США Дональда Трампа впоследствии фактически отвергла данную инициативу.