Экс-мэр Риги раскритиковал запрет на вещание российских телеканалов в Латвии

РИГА, 8 февраля. /ТАСС/. Депутат Европарламента (ЕП) от Латвии и бывший мэр Риги Нил Ушаков в понедельник подверг резкой критике запрет на ретрансляцию ряда российских телеканалов на территории этой балтийской республики.

"Государство не способно говорить с русскоязычными жителями страны, они не верят государству, не слушают его. А государство сначала закрывало службы новостей на русском языке на частных и общественных каналах, а сейчас начали закрываться и каналы на русском. После того, как из эфира станут пропадать популярные каналы на русском, русскоязычные не начнут массово смотреть ЛТВ1 и слушать ЛР1 (государственные телеканал и радио Латвии - прим. ТАСС). Русскоязычные начнут смотреть свои любимые каналы с помощью других технических решений <...> и еще меньше потреблять продукцию местных СМИ", - написал политик в Facebook.

"Каждый шаг правительства в этот кризис только ухудшает положение. Закрытие каналов на русском языке в нынешних условиях приведет только к еще большим рискам для безопасности страны. Нам всем надо будет после эпидемии приводить в порядок и здравоохранение, и образование. И решать "русский" вопрос", - добавил Ушаков.

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии ранее принял решение запретить с 15 февраля на год ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории республики. Процедуру ограничения этого телеканала, который зарегистрирован в Швеции, на территории Латвии это контролирующее деятельность теле- и радиоретрансляторов в стране ведомство начало еще в июле прошлого года. Претензии НСЭСМИ вызвала передача "60 минут", показанная в эфире телеканала 10 июля. По утверждению ведомства, слова ведущей программы и участников, которые обсуждали ситуацию на Украине, можно расценить как разжигание ненависти. Таким образом, по мнению совета, в содержании телеканала были обнаружены признаки нарушения одной из статей латвийского закона о СМИ.

Кроме того, крупнейшая телекоммуникационная компания Tet, 51% капитала которой принадлежит государству, на прошлой неделе сообщила, что с 1 февраля прекратила ретрансляцию на территории Латвии пяти российских телеканалов - Первого балтийского канала, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения из-за возможного несоблюдения санкционного режима. Как указал оператор, распространителем этих телеканалов в Латвии является TEM LV, одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse, в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций.