Папа Римский назвал продление ДСНВ "обнадеживающим сигналом"

ВАТИКАН, 8 февраля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск считает, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) между Россией и США является "обнадеживающим сигналом". С таким заявлением он выступил в понедельник во время официальной встречи с руководителями дипмиссий при Святом престоле. Ранее эта встреча переносилась из-за недомогания понтифика.

"В любом случае, нет недостатка в обнадеживающих сигналах, таких как вступление несколько дней назад в силу Договора о запрещении ядерного оружия, а также продление еще на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки", - сказал понтифик.

По его мнению, "усилия в области разоружения" должны осуществляться и "в отношении химического оружия и обычных вооружений". "В мире существует слишком много оружия", - сказал Франциск.

3 февраля в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.