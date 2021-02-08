Совет ООН по правам человека 12 февраля проведет в Женеве спецсессию по Мьянме

ЖЕНЕВА, 8 февраля. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) проведет в пятницу 12 февраля в Женеве специальную сессию, посвященную Мьянме, где 1 февраля военные объявили о введении чрезвычайного положения и смещении руководства страны. С совместной просьбой о спецсессии в СПЧ обратились Великобритания и Евросоюз, сообщила в понедельник пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"Совет по правам человека проведет 12 февраля специальную сессию на тему "Воздействие кризиса в Мьянме на права человека", - говорится в сообщении. Просьбу Великобритании и стран ЕС на настоящий момент поддержали 19 из 47 государств, входящих в состав СПЧ. Для положительного решения, согласно правилам процедуры, было необходимо заручиться согласием не менее 16 стран. "Это будет 29-я специальная сессия Совета", - отметили в УВКПЧ.

Совет ООН по правам человека - межправительственный орган системы ООН, созданный в 2006 году. Он собирается на свои сессии не менее трех раз в год. Члены Совета не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий. Россия была избрана в СПЧ в октябре 2020 года на трехлетний период, начавшийся 1 января 2021 года.