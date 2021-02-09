В Госдепе заявили, что давление на хуситов продолжится

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Власти США продолжат оказывать давление на йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситов), несмотря на намерение вашингтонской администрации исключить его из списка террористических организаций. Об этом заявил в понедельник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Я думаю, что мы, безусловно, продолжим давление на руководство движения "Ансар Аллах", - сказал Прайс. Он отметил, что оказание такого давления возможно без включения организации в список террористических.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства на прошлой неделе подтвердил ТАСС, что Госдеп уведомил Конгресс США о своем намерении отменить решение предыдущей администрации о включении "Ансар Аллах" в список террористов. Свое решение Госдепартамент объясняет гуманитарными последствиями этого сделанного предыдущей администрацией в последний момент шага. Представитель Госдепа при этом подчеркнул, что эти действия новой администрации никак не касаются точки зрения США на хуситов и их предосудительное поведение, включая нападения на мирных жителей и похищение американских граждан.

Минфин США за день до инаугурации нового президента США демократа Джо Байдена сообщил о внесении движения "Ансар Аллах" в список террористических организаций.

4 февраля Байден заявил, что Вашингтон прекращает поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене и намерен активизировать усилия для мирного урегулирования в этой арабской стране. В то же время глава Белого дома отметил, что Саудовская Аравия сталкивается с ракетными ударами со стороны поддерживаемых, по мнению Вашингтона, Ираном сил, поэтому США продолжат помогать королевству в защите суверенитета, территориальной целостности и своего народа.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Продолжающаяся война привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.