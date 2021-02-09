Госдеп не смог связаться с задержанной в Мьянме чиновницей

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Американское внешнеполитическое ведомство пыталось связаться с государственным советником Мьянмы, главой МИД Аун Сан Су Чжи, однако запрос американской стороны был отклонен. Об этом заявил в понедельник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, в том числе Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.

"Вскоре после событий 1 февраля мы пытались установить контакт с Аун Сан Су Чжи. Мы делали это как [по] официальным [каналам], так и неформально. Эти запросы, конечно, были отклонены", - сказал Прайс.

На брифинге его также спросили о том, рассматривает ли Госдепартамент возможность отзыва части своих дипработников из Мьянмы в связи с ситуацией в стране. "Я не знаю о каких-либо планах по сокращению [числа дипработников] или распоряжениях об [их] отъезде [из Мьянмы] на данный момент. Но, конечно, это вопросы, которые мы постоянно оцениваем", - ответил представитель Госдепа.

Он также подчеркнул, что Вашингтон "поддерживает народ Мьянмы, поддерживает их право на мирные собрания, в том числе на мирные протесты в поддержку демократически избранных" представителей власти. "Конечно, мы очень обеспокоены недавним заявлением военных об ограничении собраний граждан", - добавил Прайс.