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Сенат Конгресса США утвердил Дениса Макдоноу на пост министра по делам ветеранов

Ранее он занимал пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома в администрации 44-го президента США Барака Обамы

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США утвердил в понедельник выдвинутую американским президентом Джо Байденом кандидатуру Дениса Макдоноу на пост министра по делам ветеранов. За его назначение проголосовали 87 сенаторов, 7 высказались против.

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В ближайшее время 51-летний Макдоноу будет приведен к присяге.

Ранее он занимал пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома в администрации 44-го президента США Барака Обамы. Макдоноу также был заместителем помощника Обамы по национальной безопасности.

Министерство по делам ветеранов - второе по величине в США правительственное ведомство после Минобороны.

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