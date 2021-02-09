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Сенат США утвердил кандидатуру Кэтлин Хикс на пост первого заместителя министра обороны

Она станет первой женщиной на этой должности

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в понедельник единогласно утвердил выдвинутую американским президентом Джо Байденом кандидатуру Кэтлин Хикс на пост первого заместителя министра обороны страны. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

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В ближайшее время 50-летняя Хикс будет приведена к присяге и станет первой женщиной на посту первого заместителя главы Пентагона.

Выступая на слушаниях в профильном комитете Сената, она утверждала, что "не в интересах США и их союзников видеть, как Россия и Китай наращивают свои ядерные арсеналы". По ее версии, особым вызовом для ВС США является "продолжающаяся военная модернизация ВС в Китае - ключевой приоритет - и деструктивная Россия". Хикс заявила, что новая администрация США собирается скорректировать обнародованные в 2018 году Стратегию национальной обороны (СНО) и ядерную доктрину. Она также выступила за расширение американской системы противоракетной обороны (ПРО) в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана.

Теги
СШАРоссияКитайБайден, Джозеф (Джо)
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