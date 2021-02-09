Сенат США утвердил кандидатуру Кэтлин Хикс на пост первого заместителя министра обороны

В ближайшее время 50-летняя Хикс будет приведена к присяге и станет первой женщиной на посту первого заместителя главы Пентагона.

Выступая на слушаниях в профильном комитете Сената, она утверждала, что "не в интересах США и их союзников видеть, как Россия и Китай наращивают свои ядерные арсеналы". По ее версии, особым вызовом для ВС США является "продолжающаяся военная модернизация ВС в Китае - ключевой приоритет - и деструктивная Россия". Хикс заявила, что новая администрация США собирается скорректировать обнародованные в 2018 году Стратегию национальной обороны (СНО) и ядерную доктрину. Она также выступила за расширение американской системы противоракетной обороны (ПРО) в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана.