СМИ: суд в Гонконге отказал оппозиционному медиамагнату в выходе под залог

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд последней инстанции Гонконга во вторник отказал в возможности выхода под залог медиамагнату Джимми Лаю, обвиняемому в нарушении закона о нацбезопасности. Он будет оставаться под стражей до судебного разбирательства, намеченного на середину апреля, сообщила радиостанция RTHK .

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

Оппозиционный деятель был задержан 3 декабря прошлого года по делу о мошенничестве, а 11 декабря ему предъявили обвинения в сговоре с иностранными силами с целью создания угрозы национальной безопасности.

23 декабря суд согласился отпустить Лая под домашний арест под залог в размере 10 млн гонконгских долларов ($1,3 млн). Однако уже 31 декабря это решение было отменено, и его вернули в следственный изолятор. Адвокаты магната пытались обжаловать это решение.

Основатель медиахолдинга Next Digital Media и газеты "Пинго жибао" стал фигурантом сразу нескольких дел. Оппозиционер считается одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций, вспыхнувших летом 2019 года в специальном административном районе Китая. Он поддерживал тесные связи с политической элитой США, призывал к введению санкций против Китая и Гонконга.