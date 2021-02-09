США намерены досконально изучить выводы миссии ВОЗ в Ухане

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Американская администрация намерена тщательным образом изучить заключения миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам ее работы в китайском городе Ухань. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Напрямую мы не были вовлечены в проведение данного расследования. Мы лишь с нетерпением ждем детального рассмотрения выводов [экспертов ВОЗ]", - сказала официальный представитель президента США Джо Байдена.

При этом она воздержалась от комментариев по поводу того, что, как установили специалисты ВОЗ, версия о лабораторном происхождении нового коронавируса является "крайне маловероятной". По мнению экспертной группы, коронавирус, скорее всего, передался от животного человеку через промежуточное звено. "Мы, разумеется, видели эти сообщения. Я имею в виду публичные сообщения. И мы с нетерпением ожидаем получения их доклада и данных по расследованию ВОЗ", - отметила Псаки.

"Мы (власти США - прим. ТАСС) сами эти данные [еще] не изучали. Так что мы бы хотели это сделать", - подчеркнула представитель Белого дома. Она напомнила, что правительство США ранее выражало обеспокоенность, "чтобы добиться полной транспарентности и доступа к Китаю для ВОЗ в отношении всей информации по началу пандемии".

Кроме того, Псаки уточнила, что США не были вовлечены в "планирование и проведение расследования" ВОЗ в Ухане. Соединенные Штаты продолжают настаивать на том, чтобы их специалисты получили доступ к интересующим их районам и объектам в КНР, подтвердила представитель Белого дома. "Мы считаем императивом, чтобы наша команда экспертов <...> - в нашем посольстве в Пекине и других [миссиях] - имела глаза и уши на земле", - заявила пресс-секретарь.

Миссия ВОЗ в Ухане

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты ВОЗ посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами организации и Китая документа "Об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".