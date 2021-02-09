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Псаки отказалась уточнить, считает ли процесс импичмента Трампа конституционным

Как напомнила пресс-секретарь президента США, Джо Байден ясно дал понять, что процесс должен продолжаться

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки во вторник на брифинге отказалась уточнить, считает ли Белый дом конституционным второй процесс импичмента в отношении уже бывшего главы государства республиканца Дональда Трампа.

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Во время брифинга одна из журналисток спросила Псаки, не опасается ли нынешний глава государства, что "данный процесс может создать опасный прецедент для института президентства".

"Мы сделали заявление [по этому поводу] после завершения голосования в Палате представителей. <...> Он [Байден] ясно дал понять в этом заявлении, что процесс, как ему кажется, должен продолжаться, как предопределено историей и многими законами. И он собирается ждать, пока Сенат определит исход, но, по его [Байдена] мнению, его роль в настоящий момент должна заключаться в том, чтобы сосредоточиться на потребностях американского народа, возвращении людей на работу, преодолении пандемии", - ответила Псаки.

"Это конституционно?" - спросила на это журналистка. "Я не думаю, что мне или нам [следует] высказывать мнение. Без сомнений, он [Байден] сказал, что процесс должен продолжаться, это именно то, что происходит", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Незадолго до этого в Сенате Конгресса США начался второй процесс импичмента в отношении Трампа. В первый день законодатели обсудят вопрос конституционности самого разбирательства в отношении уже бывшего президента. Заседание завершится соответствующим голосованием.

В среду в полдень обвинители и адвокаты выступят со вступительными речами, после чего начнутся выступления, продолжительностью до 16 часов (на это отведено два дня) для каждой из сторон на изложение доводов с возможностью проведения прений. Кроме того, сенаторам будет предоставлено в общей сложности четыре часа, чтобы задать вопросы юристам и обвинителям из нижней палаты. На заключительные заявления обеим сторонам будет предоставлено четыре часа, поровну распределенных между обвинителями и юристами. По просьбе одного из адвокатов экс-главы государства процедура будет приостановлена в пятницу вечером и возобновится во второй половине дня в воскресенье. Таким образом, если стороны не будут вызывать свидетелей, процедура завершится уже на следующей неделе, быстрее, чем первый аналогичный процесс над Трампом в прошлом году.

Второй импичмент

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Документ ранее был передан в Сенат. В ходе заседаний члены Палаты представителей будут выступать в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.

Теги
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