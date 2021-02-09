Псаки отказалась уточнить, считает ли процесс импичмента Трампа конституционным

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки во вторник на брифинге отказалась уточнить, считает ли Белый дом конституционным второй процесс импичмента в отношении уже бывшего главы государства республиканца Дональда Трампа.

Во время брифинга одна из журналисток спросила Псаки, не опасается ли нынешний глава государства, что "данный процесс может создать опасный прецедент для института президентства".

"Мы сделали заявление [по этому поводу] после завершения голосования в Палате представителей. <...> Он [Байден] ясно дал понять в этом заявлении, что процесс, как ему кажется, должен продолжаться, как предопределено историей и многими законами. И он собирается ждать, пока Сенат определит исход, но, по его [Байдена] мнению, его роль в настоящий момент должна заключаться в том, чтобы сосредоточиться на потребностях американского народа, возвращении людей на работу, преодолении пандемии", - ответила Псаки.

"Это конституционно?" - спросила на это журналистка. "Я не думаю, что мне или нам [следует] высказывать мнение. Без сомнений, он [Байден] сказал, что процесс должен продолжаться, это именно то, что происходит", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Незадолго до этого в Сенате Конгресса США начался второй процесс импичмента в отношении Трампа. В первый день законодатели обсудят вопрос конституционности самого разбирательства в отношении уже бывшего президента. Заседание завершится соответствующим голосованием.

В среду в полдень обвинители и адвокаты выступят со вступительными речами, после чего начнутся выступления, продолжительностью до 16 часов (на это отведено два дня) для каждой из сторон на изложение доводов с возможностью проведения прений. Кроме того, сенаторам будет предоставлено в общей сложности четыре часа, чтобы задать вопросы юристам и обвинителям из нижней палаты. На заключительные заявления обеим сторонам будет предоставлено четыре часа, поровну распределенных между обвинителями и юристами. По просьбе одного из адвокатов экс-главы государства процедура будет приостановлена в пятницу вечером и возобновится во второй половине дня в воскресенье. Таким образом, если стороны не будут вызывать свидетелей, процедура завершится уже на следующей неделе, быстрее, чем первый аналогичный процесс над Трампом в прошлом году.

Второй импичмент

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Документ ранее был передан в Сенат. В ходе заседаний члены Палаты представителей будут выступать в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.