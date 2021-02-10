В Бангкоке сотни протестующих участвуют в акции в поддержку народа Мьянмы

БАНГКОК, 10 февраля. /ТАСС/. Сотни людей собрались в среду днем на площадке возле торгового центра MBK в таиландской столице, чтобы выразить поддержку народу Мьянмы, где военные пришли к власти. Протестующие стучат в кухонную утварь, как ежедневно делают мьянманцы после 1 февраля, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Возле каждой лестницы, ведущей на площадку, дежурят десятки сотрудников правоохранительных органов, в том числе в бронежилетах и со щитами, которые досматривают прибывающих на предмет наличия оружия или других запрещенных вещей. Полицейские не разгоняют демонстрантов, которые спустя 40 минут после начала мероприятия переместились на площадь возле входа в Бангкокский художественный и культурный центр. Помимо осуждения действий военных в Мьянме, демонстранты напомнили собравшимся о собственном требовании - отменить закон об оскорблении величия, по которому обвиняются десятки активистов в Таиланде. Все это сопровождается непрекращающимся стуком по кастрюлям и сковородкам.

Полицейские призвали собравшихся прекратить демонстрацию, поскольку нарушается режим чрезвычайного положения, действующий в королевстве до конца февраля, однако люди не расходились, и полицейские отступили. Мероприятие проходит мирно, без столкновений с сотрудниками правоохранительных органов. За несколько часов до начала этой акции в социальных сетях появились фотографии автомобилей с водометами, а также автобусов с полицейскими, которые, как предполагалось, могут быть направлены к месту проведения демонстрации. На данный момент дороги в этом районе не перекрыты протестующими, но частично парализованы вечерними автомобильными пробками.