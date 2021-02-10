В Германии опровергли информацию о "грязной сделке" с США по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Германии опровергают информацию о том, что Берлин якобы предлагал США миллиардную сделку по "Северному потоку - 2" в обмен на отказ Вашингтона от санкций против проекта. Об этом заявила в среду министр охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце, выступая в Бундестаге.

"Я опровергаю то, что существует какая-либо грязная сделка. Ничего подобного", - сказала она. Одновременно Шульце подчеркнула, что Германия будет нуждаться в газе во время перехода на возобновляемые источники, напомнив, что ФРГ приняла решение отказаться от угольной и атомной энергетики.

"Газ является важным фактором в переходный период", - считает министр. Шульце напомнила, что, согласно части исследований, потребность в голубом топливе будет сохраняться как минимум до 2040 года.

Ранее экологическая организация Deutsche Umwelthilfe заявила, что Минфин ФРГ предлагал США миллиардную сделку, и опубликовала соответствующий документ. Речь идет якобы о письме вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца, направленном 7 августа главе Минфина США Стивену Мнучину.

О его существовании еще в прошлом году сообщала газета Die Zeit. По данным ее источников, Берлин выразил готовность вложить до €1 млрд в строительство в Германии двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. США предлагалось разрешить беспрепятственное завершение и эксплуатацию "Северного потока - 2".