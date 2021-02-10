WP: около 60% арестованных за беспорядки у Конгресса США имели финансовые проблемы

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Около 60% американцев, которым были предъявлены обвинения за участие в беспорядках на территории Капитолия 6 января, имели финансовые трудности, включая банкротство, неоплаченные долги и налоги. Такие данные приводит в среду газета The Washington Post , проанализировав 125 дел фигурантов волнений у Конгресса.

"60% из этого числа ранее сталкивались с финансовыми проблемами, включая банкротство, угрозу выселения или взыскания, большие задолженности, не оплаченные за два десятилетия налоги, - отмечает издание. - При этом банкротство среди данной группы составляет 18%, что вдвое выше среднего показателя по стране". Против четверти задержанных кредиторы ранее подали судебные иски, в то же время каждый пятый столкнулся с потерей недвижимости. Объем задолженностей варьируется от нескольких до $400 тыс.

По мнению авторов, проблемы с финансами объясняют, почему многие люди, имевшие профессиональную карьеру и без криминального прошлого, были готовы участвовать в беспорядках. "Политика [бывшего президента США] Дональда Трампа по рассмотрению жалоб нашла отклик у сотен тех, кто участвовал в штурме Капитолия", - пишет издание.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время главой американской администрации, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Толпа двинулась к Капитолию после того, как Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинг у Белого дома. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия.