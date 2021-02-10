Пелоси считает, что оправдание Трампа Сенатом создало бы опасный прецедент

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Оправдание бывшего президента США Дональда Трампа Сенатом Конгресса в рамках процесса его импичмента создало бы опасный прецедент для будущих американских лидеров, фактически дающий им возможность провоцировать беспорядки в последние дни своего президентского срока и не нести за это ответственности. Такое мнение выразила в среду в Twitter спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния).

"Свидетельств виновности президента Трампа более чем достаточно. Если будущие президенты будут знать, что они могут подстрекать к мятежу в последние дни на своем посту и уйти от ответственности за это, мы тем самым даем зеленый свет опасным злоупотреблениям властью. Сенат должен осудить президента Трампа и запретить ему занимать посты в будущем", - убеждена Пелоси.

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Документ ранее был передан в Сенат, и во вторник в верхней палате начался процесс в рамках импичмента. Члены Палаты представителей будут выступать в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.