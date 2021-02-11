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Пандемия COVID-19

Байден: США заинтересованы в получении всех фактов о распространении коронавируса в КНР

Комментируя вопрос о "наказании" Китая за предположительное утаивание информации о распространении коронавируса, президент США отметил, что Вашингтон должен применять военную силу лишь в крайних случаях

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Американская администрация заинтересована в получении всех фактов, касающихся обстоятельств начала распространения нового коронавируса в Китае. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден.

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"Я заинтересован в получении всех фактов", - заявил американский лидер при посещении Пентагона, когда журналист пресс-пула Белого дома задал вопрос о "наказании" Китая за предположительное утаивание информации о распространении коронавируса. В Министерстве обороны США Байден выступил с короткой речью, в которой, в частности, заявил, что Вашингтон должен применять военную силу на мировой арене лишь в крайних случаях.

В сокрытии информации об обстоятельствах начала пандемии, вызванной распространением нового коронавируса, власти Китая обвиняло прежнее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом. При этом Министерство иностранных дел КНР заверяло, что Пекин не скрывал какую-либо информацию о коронавирусе. По мнению Пекина, некоторые иностранные политики используют ситуацию с вирусом "для шельмования Китая".

Теги
СШАКитайБайден, Джозеф (Джо)Пандемия COVID-19
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