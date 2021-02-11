Госсекретарь США и глава МИД Японии осудили насилие на акциях протеста в Мьянме

ТОКИО, 11 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого они обсудили ситуацию в Мьянме, где произошел военный переворот. Об этом сообщило в четверг японское внешнеполитическое ведомство.

Стороны выразили озабоченность текущим положением дел в стране. Они решительно осудили действия правоохранительных органов в Мьянме, которые открыли огонь по протестующим в столице Нейпьидо. Кроме того, Блинкен и Мотэги потребовали немедленного освобождения задержанных руководителей страны, включая государственного советника Аун Сан Су Чжи.

Также в ходе разговора главы внешнеполитических ведомств обсудили четырехстороннее сотрудничество с Австралией и Индией и разделили озабоченность по поводу ситуации с попытками изменить статус-кво в Восточно-Китайском море.

Как отмечается в свою очередь в сообщении Госдепартамента, "госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел [Японии] подтверили мощь американо-японского союза как краеугольного камня мира, безопасности и благосостояния, общего для всего Индо-Тихоокеанского региона, и приветствовали дальнейшее региональное сотрудничество".

Массовые акции протеста проходят в Мьянме четвертый день подряд после захвата военными власти в стране. Десятки тысяч людей вышли во вторник на общенациональную демонстрацию, несмотря на запрет собираться более чем по четыре человека. Согласно данным Frontier Myanmar, в Мандалае полицейские задержали около 200 человек.