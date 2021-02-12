Новую концепцию внешней политики Белоруссии намерены разработать с учетом новых угроз

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Новая концепция внешней политики Белоруссии будет разработана до конца нынешнего года, документ подготовят с учетом новых вызовов и угроз. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"С учетом тех новых вызовов и угроз, которые и появились, и появляются, и, я убежден, могут появиться в ближайшем будущем, конечно же, назрела необходимость корректировки некоторых подходов во внешней политике Республики Беларусь. В течение года, я думаю, мы спокойно разработаем этот документ", - отметил глава белорусского МИД.

Макей пояснил, что при подготовке нового документа не будет радикальной ломки действующей концепции. "Многое сохранится, потому что многое из того, что заложено в действующей концепции, абсолютно соответствует нынешней ситуации", - сказал он. Вместе с тем, добавил глава МИД, необходимо посмотреть на новые вызовы и угрозы, которые появились в последнее время.

Макей заявил, что при разработке новой концепции внешней политики в Минске будут учитывать, как будет вести себя западные партнеры и какая возможна корректировка отношений. "Все это учтем при разработке нашей внешнеполитической доктрины. Но хочу сказать, что мы заинтересованы в том, чтобы иметь дружеские отношения со всеми, кто хочет иметь нормальные связи с Беларусью", - отметил глава МИД республики.