Стороны завершили заключительные выступления в Сенате США в рамках импичмента

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Стороны обвинения и защиты в субботу на проходящем в Сенате Конгресса США процессе в рамках импичмента в отношении бывшего президента страны Дональда Трампа завершили свои заключительные выступления. Трансляцию из верхней палаты законодательного органа ведут американские новостные телеканалы.

Обвинители от Палаты представителей в ходе выступления повторили высказанную ранее позицию. "Президент Трамп должен быть признан виновным ради безопасности и сохранности нашей демократии и нашего народа", - заявил глава команды обвинителей Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд).

Сторона защиты выдвигаемые обвинения отвергает, называя процесс неконституционным и упрекая демократов в лицемерии и несоблюдении процедурных норм. "Я призываю Сенат оправдать [Трампа] и защитить Конституцию [США]", - сказал адвокат Майкл ван дер Вин.

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. На процессе в Сенате члены Палаты представителей выступают в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.