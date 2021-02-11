Импичмент 2.0: грозит ли Дональду Трампу осуждение задним числом?

Андрей Шитов — о том, что все это может значить и для других бывших президентов США

Немецкий мыслитель Георг Гегель однажды обмолвился, что история повторяется дважды: сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. Наглядное подтверждение тому мы видим сейчас в США, где президент-республиканец Дональд Трамп во второй раз за несколько месяцев подвергается импичменту. Прежде ему вменялась в вину злонамеренная попытка сговора с украинскими властями, теперь — подстрекательство к мятежу в Вашингтоне. Мне лично все это напоминает еще более древнюю крылатую фразу. Она гласит, что кого боги хотят погубить, они прежде лишают разума.

Описание Члены Палаты представителей в Капитолии, где начнется судебный процесс по импичменту Дональда Трамп, 9 февраля 2021 года © EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

Откровенное политиканство Впрочем, самим устроителям фарса, надо полагать, их действия представляются вполне осмысленными — несмотря на то, что в возможность вынесения Трампу обвинительного приговора никто не верил и не верит. Необходимого для этого большинства голосов в Сенате у американских демократов просто нет. Политические цели беспрецедентного повторного импичмента понятны. Во-первых — заклеймить позором четырехлетний период правления Трампа и окончательно представить его как некую случайную аберрацию, исключение из правил, своего рода временное помешательство. Во-вторых и, видимо, в главных — постараться перекрыть Трампу дорогу для возвращения в Белый дом (пока у него сохраняется такая возможность, поскольку он отработал там лишь один из двух допустимых по конституции президентских сроков), да и вообще лишить его привилегий, полагающихся бывшему главе государства. Чтобы, помимо всего прочего, максимально осложнить ему защиту в судах по всевозможным искам, которые уже предъявлены или ожидаются в обозримой перспективе. Ясно, что все это — откровенное политиканство. Целясь в Трампа, демократы бьют по всей Республиканской партии США, чтобы ее максимально ослабить, а по возможности и расколоть. Де-факто, если не де-юре, 45-й президент остается лидером "красной" консервативной Америки, отдавшей ему на прошедших выборах свыше 74 млн голосов. Никогда прежде никто из действующих президентов страны больше не набирал. "Шагать вперед и жевать резинку" Понятно, что армия его сторонников — фактически добрая половина американских избирателей — никуда не делась. А значит, продолжающееся "трампопомешательство" в форме импичмента лишь углубляет идеологическую и социально-политическую поляризацию и затрудняет для действующего президента-демократа Джозефа Байдена решение главной задачи — преодоление раскола и сплочение нации. Не случайно тот старательно делает вид, будто открещивается от сенатского суда над предшественником, и якобы не собирается даже смотреть этот процесс.

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Дескать, сам он уже больше не сенатор, так что пусть его бывшие коллеги разбираются с Трампом, а он сосредоточится на собственных неотложных президентских заботах. Прежде всего — по преодолению последствий пандемии COVID-19 и вызванного ею экономического кризиса. Напомню, что число умерших от новой коронавирусной инфекции в США подбирается к полумиллиону человек; в стране по-прежнему высок уровень безработицы; людям зачастую нечем платить не только за жилье, но и за питание. Байден на днях признал, что 36 млн американцев, включая 12 млн детей, "в буквальном смысле слова недоедают". А ему, между прочим, через пару недель отчитываться перед Конгрессом о положении страны. Собственно говоря, нынешняя бедственная ситуация предъявляет немалые требования и к законодательной ветви власти. Например, администрация Байдена еще только формируется, так что тому же Сенату необходимо безотлагательно заниматься утверждением кадровых назначений. В перспективе маячат и бюджетные слушания: в Палате представителей демократы уже предлагают проект годового бюджета на $6,1 трлн (!), включая почти $4 трлн в виде новых заимствований. Критики называют этот проект "худшим бюджетом в американской истории", грозящим "обанкротить страну". В общем, забот, как говорится, полон рот. А тут еще и импичмент. Хотя Байден пока выражает уверенность, что законодатели сумеют, как говорят в Америке, "и шагать вперед, и жевать резинку", т.е. делать два дела одновременно. Что говорит конституция? В импичменте помимо содержательной стороны многих интересует и формальная. Законно ли вообще подобное преследование бывшего президента и чем может быть чреват такой прецедент? Отвечают на эти вопросы американские специалисты по-разному — как правило, в зависимости от идеологической ориентации. Например, известный правовед либертарианского толка Алан Дершовиц, почетный профессор Гарвардского университета, помогавший защищать Трампа в первом процессе, считает нынешнюю вторую попытку импичмента "явно неконституционной".

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С другой стороны, бывший профессор Чикагского университета Касс Санстейн, тоже авторитетный юрист, напоминает, что сам импичмент как таковой, т.е. предъявление нижней палатой Конгресса обвинения в нарушении закона действующему президенту, вне всякого сомнения был легальным. Соответственно, на его взгляд, и Сенат имеет полное право рассмотреть такое обвинение и вынести свой приговор. Означает ли это, что и другим бывшим президентам США теоретически может задним числом грозить то же самое, — вопрос особый. Санстейн отвечает на него в целом скорее отрицательно, поскольку "преобладающая цель импичмента — начать процесс, способный завершиться отрешением от должности; если президент уже не занимает своего поста, то и отстранить его невозможно". Вместе с тем специалист указывает, что прямых указаний на сей счет в конституции не содержится. Сохраняется определенный правовой пробел, который, на его взгляд, и может быть заполнен решениями обеих палат Конгресса. К тому же имеется исторический прецедент, пусть и давний: в 1876 году военный министр США Уильям Белнап подал в отставку за несколько часов до голосования в Палате представителей за его импичмент. Голосование тогда все же состоялось, и импичмент был объявлен, причем вполне осознанно — после дебатов о допустимости такого шага. Следом и Сенат поддержал обвинительный приговор Белнапу, отвергнув доводы защиты о том, будто в качестве частного лица тот был законодателям неподсуден. Правда, и тогда, как позже не раз бывало в истории, обвинение не собрало нужного большинства в две трети голосов. Любопытно, что, теоретически рассматривая вопрос об импичменте применительно к бывшим президентам, Санстейн называет Джимми Картера, Билла Клинтона и Джорджа Буша — младшего. Т.е. он даже гипотетически не упоминает в данном контексте Барака Обаму. В администрации последнего он сам служил в аппарате Белого дома; к тому же он женат на Саманте Пауэр, которая при Обаме была постпредом США при ООН, а ныне ждет утверждения главой Агентства международного развития США уже в администрации Байдена. Политическая арифметика Теории теориями, а на практике дело идет своим чередом. 13 января, т.е. за неделю до смены власти в Вашингтоне, Палата представителей проголосовала за новый импичмент Трампа; 25 января, уже при новом демократическом режиме, единственная статья обвинения была передана в Сенат. На следующий день сенаторы, как и положено членам своеобразного жюри присяжных, присягнули на верность закону и беспристрастность — но лишь после того, как было отвергнуто процессуальное возражение, выдвинутое их коллегой республиканцем Рэндом Полом. Сенатор Пол, придерживающийся либертарианских взглядов и в прошлом нередко поддерживавший Трампа, предложил прекратить процедуру импичмента бывшего главы государства как неконституционную. Шансов на успех у него заведомо не было, но он, по его словам, хотел, чтобы запротоколированы были позиции всех законодателей поименно. В итоге его инициатива была отклонена 55 голосами против 45. Вместе с демократами за продолжение процесса голосовали пять республиканцев. Чтобы Трамп был в конечном счете осужден, необходимы по меньшей мере 17 перебежчиков. В общем, арифметика нехитрая. Своя рубашка ближе к телу С тех пор эта исходная расстановка сил служит отправной точкой для дальнейших прогнозов. Для Трампа они пока выглядят достаточно обнадеживающе. Со ссылкой на людей из его ближайшего окружения газета Politico сообщала, что сам он настроен оптимистично, рассчитывает на оправдание и сравнивает свою нынешнюю ситуацию с перерывом между сезонами сериала "Подмастерье" (The Apprentice), когда аудитория с нетерпением ждет продолжения. И даже отлучение от соцсети Twitter, по этим данным, ему нравится, поскольку редкие его публичные высказывания привлекают огромное внимание. "Он наконец осознал, что лучше меньше, да лучше", — сказал один из его помощников.

Другое дело, что победный для Трампа исход процесса все же не гарантирован. Согласно той же публикации, дочь и зять бывшего президента Иванка и Джаред Кушнер частенько его предостерегают, что успех можно и упустить. В Америке в ходу поговорка "вырвать победу из пасти поражения"; переиначивая ее, Джаред не устает повторять: мол, как бы не "вырвать поражение из челюстей победы". Тем более что основания для тревоги имеются. По оценке Politico, в первый день процесса 9 февраля обвинение, поддерживаемое специально выделенными для этой цели конгрессменами-демократами (так называемыми менеджерами), выглядело гораздо убедительнее защиты в лице адвокатов бывшего президента. При этом лидер республиканской фракции в Сенате Митч Макконнелл "сигнализировал однопартийцам, что окончательное голосование по импичменту Дональда Трампа — дело совести [каждого] и что сенаторы, оспаривавшие конституционность суда, могут все же проголосовать за признание бывшего президента виновным". Он также давал понять, что и сам еще не определился окончательно с собственной позицией. По свидетельству издания, Трампа все это приводило в ярость. Силу его негодования один из его помощников оценил в восемь баллов из десяти. Другое дело, что и после всего этого к исходной пятерке ренегатов публично присоединился лишь еще один сенатор-республиканец. "А если уж убедительная презентация менеджеров и неряшливая работа представителей Трампа не поколебали республиканцев в Сенате, то и ничто не сможет", — резюмировала Politico. В принципе, оно и понятно. Своя рубашка ближе к телу. А отступничество грозит бумерангом ударить по перебежчикам в виде мощной внутрипартийной оппозиции уже в ближайшем избирательном цикле. По сообщению газеты Hill, влиятельный сенатор Линдси Грэм, один из ключевых союзников Трампа в Конгрессе, уже заверил его в том, что дело можно считать оконченным. Президент и свобода слова Правда, он, конечно, забегает вперед: на самом деле разбирательство продолжается. Защита Трампа строится на двух основных постулатах: неконституционности самого процесса и свободе слова. Сторонники экс-президента, начиная с того же сенатора Пола, доказывают, что политики, как и все граждане, имеют конституционное право свободно выражать свою точку зрения. Именно это, по их словам, Трамп и делал, когда 6 января призывал своих единомышленников мирно пройти маршем к Конгрессу, чтобы выразить несогласие с искажением итогов ноябрьских всеобщих выборов.

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