Проверяй, но доверяй. Какие идеи Рональда Рейгана все еще актуальны

По свидетельству историков, та пораженческая речь Картера (так называемая "Malaise Speech") прозвучала в 1979 году вместо традиционного, но внезапно отмененного приветствия по случаю Дня независимости США. Когда, готовя ее, президент на время скрылся из виду, распространились панические слухи, будто он болен или вообще покинул страну. А чуть позже все это усугубилось еще и драмой с захватом заложников в посольстве США в Иране и неудачной попыткой их освобождения, воспринятой американцами как национальный позор.

На этом фоне главной исторической заслугой Рейгана в глазах соотечественников стало то, что он помог им вернуть привычную уверенность в себе. Его главный политический лозунг 1980 года — "Let's Make America Great Again!" ("Давайте сделаем Америку снова великой!") — в то время звучал, пожалуй, даже более злободневно, чем у подхватившего его в наши дни Дональда Трампа. Единственный раунд предвыборных дебатов Рейган легко выиграл, поставив перед соотечественниками простой вопрос, который с тех пор стал у политологов классическим: "Лучше ли вам теперь живется, чем четыре года назад?" Нападки же соперника, упрекавшего его в чрезмерной воинственности и политическом экстремизме, он даже не опровергал, а просто без всякого спора отметал, повторяя с добродушной улыбкой заранее отрепетированную фразу: "Ну вот, вы опять за свое!" ("There you go again!")