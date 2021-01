Разделятся ли США на "три Америки"?

Кстати, на последних выборах в состав Конгресса прошли и другие радикально настроенные консерваторы. Четверо из них объединились в так называемую Силу (The Force) — в противовес известной "Бригаде" (The Squad) социал-демократов во главе с Александрией Окасио-Кортес. Новая четверка объединяет выходцев из бывших соцстран, включая первую в Конгрессе американку украинского происхождения Викторию Спарц. Вообще, обе группы состоят в основном из женщин; наблюдатели уже предвкушают в скором будущем своего рода политический "женский бой в грязи" между убежденными сторонницами "социальной революции" и столь же непримиримыми "контрреволюционерками".

Именно этот "боевой авангард" левого крыла демократов задает тон радикализации американской политики последнего времени — от призывов к свержению Трампа до поддержки уличных беспорядков и погромов под лозунгами "Жизнь черных имеет значение". Он настойчиво и небезуспешно сдвигает в ту же сторону весь демократический mainstream, т.е. основное русло партийной идеологии (cоавтор популярной книжки "Циничные теории" политолог Джеймс Линдси называет это "ленинизмом 4.0"). В ходе предвыборной кампании я только диву давался, наблюдая, как люди вроде Байдена или Пола Кругмана (экономический обозреватель New York Times и нобелевский лауреат), всю жизнь стоявшие на умеренных центристских позициях, вдруг начинали говорить и писать, что многие идеи госрегулирования в социалистическом духе не так уж и неприемлемы.

Современник Ленина, 30-й президента США Калвин Кулидж в известной фразе (она обычно воспроизводится как The business of America is business!) уравнял Америку и бизнес. Эти слова любили позже повторять и другие президенты-республиканцы, включая Рональда Рейгана и Дональда Трампа. И когда теперь демократы похваляются своим влиянием на деловые круги, это, конечно, производит впечатление.

Меня, например, поразило известие о том, что корпорация Hallmark потребовала от сенатора из Миссури Джоша Холи, одного из самых ярых сторонников Трампа в Конгрессе, вернуть предвыборные пожертвования ее сотрудников. Сейчас многие американские компании и ведущие предпринимательские объединения, включая Торговую палату США, грозят отказом в финансовой поддержке законодателям, не признающим официальные итоги выборов. То есть диссидентов, можно сказать, душат экономическими методами. Сразу вспоминается другой афоризм — про деньги как материнское молоко политики.

Хотя, между прочим, слова того же Кулиджа цитируются неточно. На самом деле он произнес другую фразу: "Главное занятие (chief business) американского народа — это бизнес". И сказано это было в блестящей речи перед Американским обществом редакторов газет, посвященной роли прессы в демократической стране. Президент говорил об опасности политической пропаганды, предостерегал против "деспотизма, первым делом ставящего под свой контроль источники публичной информации".

А теперь именно это и происходит на наших глазах за океаном. Казалось бы, в США просто нет более священной коровы, чем свобода слова. Но и она приносится в жертву либеральному "трампопомешательству" (Trump Derangement Syndrome — термин покойного консервативного идеолога Чарльза Краутхаммера).

На кого равнялся Twitter

Ведь это же уму непостижимо: частная американская компания якобы во имя общественного блага лишила права на свободное выражение собственных мнений действующего президента США! Внешний мир это повергло в оторопь (у нас об этом убедительно написал, например, в колонке для ТАСС "Америка 2.0. После выборов" Дмитрий Медведев). Но за океаном раздались… аплодисменты либеральной элиты.