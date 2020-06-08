По мнению Трампа, соцсети подавляют свободу слова. Рассказываем, что им из-за этого грозит

Для президента США Дональда Трампа Twitter остается главным инструментом коммуникации. Благодаря ему он напрямую общается с гражданами, обходясь без посредничества журналистов. Президент пишет в свой микроблог много и часто, иногда только заглавными буквами и почти всегда с восклицательными знаками. Из-за этого кажется, что Трамп не просто излагает мысли, а громогласно вещает с трибуны. Из твитов американского лидера можно узнать немало, в частности, кого он собирается уволить, по какой стране может нанести удар и что сильнее всего вывело его из себя. Помимо своих сообщений Трамп также часто репостит статьи или видео любимых журналистов, ну или просто чьи-то понравившиеся ему высказывания. Трамп и Twitter Привычка Трампа писать обо всем в Twitter раздражает многих его оппонентов. Некоторые даже требовали лишить президента такой возможности из-за слишком радикальных или попросту неуместных высказываний. К тому же лидер и сам нередко страдал из-за своих постов. Чего только стоит история с твитом про covfefe, который пользователи соцсетей сразу же превратили в мем. В мае 2017 года в одном из своих сообщений президент написал про "негативное covfefe прессы..." (скорее всего, он имел в виду coverage — англ. "освещение").

Опечатка привлекла внимание журналистов и оппонентов главы Белого дома. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не без издевки заметила, что covfefe — не что иное, как зашифрованное "послание россиянам". Слово вошло в обиход. Так, номерные знаки с ним заказали автовладельцы более чем из 20 штатов. Также сообщалось о том, что в ирландском пабе Duffy в Вашингтоне появился коктейль Covfefe. В конце концов, в честь сovfefe назвали лошадь, которая даже победила в турнире Breeder's Cup в Калифорнии, чему лично порадовался сам президент. Однако далеко не все твиты Трампа вызывают у публики смех. Например, в самом Twitter считают, что глава государства публикует заведомо недостоверную информацию. Недавно из-за этого разгорелся крупный скандал, который привел к открытому противостоянию соцсети и президента. В конце мая Twitter пометил как недостоверные два твита Трампа, в которых тот сообщал, что голосование по почте может привести к мошенничеству. Администраторы соцсети посчитали, что такие посты вводят избирателей в заблуждение, и предупредили, что исследования различных СМИ говорят об обратном. В ответ Трамп обвинил сеть во вмешательстве в президентские выборы. "Twitter полностью подавляет свободу слова, и я, как президент, не допущу, чтобы это происходило", — написал американский лидер на своей странице. К тому же он заметил, что соцсеть никогда не помечала как недостоверные твиты других политиков. В результате президент издал указ о регулировании деятельности соцсетей в США, что может полностью изменить привычные правила работы интернета. "Республиканцы чувствуют, что социальные сети полностью заглушают голоса консерваторов. Мы не можем допустить этого, мы будем строго регулировать их деятельность или закроем их", — заявил американский лидер. Что предлагает президент? Президент добивается изменения раздела 230 закона 1996 года о пристойности в области коммуникации, который еще называют самым важным документом по защите прав в интернете. Считается, что именно он помог сформировать глобальную Сеть в ее нынешнем виде. Раздел 230 предполагает, что соцсети и интернет-площадки не несут ответственности за тот контент, который на нем размещают пользователи. То есть если в Twitter, YouTube или Facebook появились нарушающие чьи-то права материалы, то отвечает за них не интернет-площадка, а сам пользователь. К примеру, с изданиями это работает иначе: если автор разместил противоправный материал в газете, то отвечать будет вся газета. Закон особенно важен для социальных сетей, но он распространяется на многие сайты и сервисы, в том числе на новостные порталы с разделами комментариев.

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Таким образом, соцсети снимают с себя функции издателя, а следовательно, не отвечают за контент на своих ресурсах, кроме некоторых исключений (нарушение авторских прав, материалы, связанные с секс-услугами, и нарушения федерального уголовного законодательства). Например, правила Twitter и Facebook запрещают разжигание ненависти, но дают модераторам возможность удалять такие сообщения, несмотря на защиту свободы самовыражения первой поправкой американской конституции. Согласно разделу 230, если соцсети удаляют оскорбительный контент, то его автор не имеет право обжаловать это решение в суде. Важно, что речь идет именно о "добросовестной модерации" и о том, что соцсети удаляют именно оскорбительные материалы. Трамп же предлагает обязать соцсети отвечать за модерацию и редакцию контента (добавление пометки о недостоверности к его твитам тоже считается модерацией). По мнению американского лидера, это защитит свободу слова и обезопасит пользователей от "левой цензуры", которой, как он считает, занимаются все крупные интернет-компании страны от Facebook и до Google. То есть если "добросовестность" модерации нарушена, то интернет-площадки должны лишиться правового иммунитета. Суть указа В своем указе Трамп поручил Федеральной комиссии по связи и Федеральной торговой комиссии разработать законы, направленные на предотвращение "мошеннических или недобросовестных" действий со стороны онлайн-платформ, а также прописать условия для привлечения их к ответственности. Для достижения целей указа президента генеральный прокурор должен разработать предложения по изменению федерального законодательства. Если президенту удастся протолкнуть свою поправку в Конгрессе, то интернет-компании будут вынуждены полностью пересмотреть политику модерации, так как на них может обрушиться шквал исков. Эксперты предполагают, что в таком случае соцсети вообще перестанут заниматься очисткой контента, и многие интернет-площадки рискуют превратиться в рассадники жестокости и экстремизма. Другие же, наоборот, допускают, что сайты только сильнее ужесточат правила и пользователям станет сложнее открыто выражать свое мнение.

"Все довольно просто: если Twitter и Google и остальные собираются редактировать и цензурировать и вести себя как традиционные издатели, к ним следует относиться как к традиционным издателям и прекратить специальную поблажку от федерального правительства по разделу 230", — написал в Twitter сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули, который в 2019 году уже вносил на рассмотрение законопроект по отзыву у соцсетей правового иммунитета на модерацию. Любопытнее всего, что пересмотреть раздел 230 призывали не только желающие избавиться от чрезмерной модерации республиканцы, но и демократы, которые, наоборот, считают, что соцсети недостаточно тщательно удаляют оскорбительные материалы. Тот же Джо Байден (потенциальный кандидат в президенты от демократов) призывал упразднить раздел 230 за распространение соцсетями ложной информации. "Технические корпорации и онлайн-платформы не должны быть защищены от ответственности, когда они сознательно допускают размещение на своих платформах контента, который поощряет и провоцирует насилие", — говорил другой, уже бывший возможный кандидат от демократов на должность президента сенатор Берни Сандерс. Реакция соцсетей В ответ на инициативу Трампа руководство Twitter заявило, что его указ отражает реакционный и политизированный подход к законодательству и угрожает свободе онлайн-высказываний и всего интернета. Решение президента также раскритиковали в Facebook, заявив, что отмена или ограничение раздела 230 будет иметь обратный эффект и только сильнее ограничит пространство для самовыражения в интернете. "Решение заставить компании отвечать за все, что говорят миллиарды людей по всему миру, вынудит платформы либо не обращать внимание на спорные высказывания, либо поощрять цензуру всего, что может оскорбить кого угодно", — говорится в заявлении Facebook.

По мнению главы Facebook Марка Цукерберга, ни одна частная компания не имеет права выступать в роли "арбитра истины", а социальные медиаплатформы, особенно такие как Twitter и Facebook, должны управляться как нечто среднее между газетой и телекоммуникационной компанией. Генеральный директор YouTube Сюзан Воджицки заявила, что если бы YouTube отвечал "за каждый отдельный пост", который был размещен или который предлагает пользователям алгоритм, "пришлось бы все пересматривать". "Это означает, что у людей было бы гораздо меньше доступа к информации. Намного, намного меньше", — отметила Воджицки, напомнив, что на площадку каждую минуту загружается порядка 500 часов видео. Исходя из перспектив, которые могут ожидать IT-компании в случае отмены раздела 230, старший юрисконсульт по законодательству Американского союза гражданских свобод Кейт Руан считает, что это в первую очередь навредит самому Трампу, который пытается бороться за свободу слова. "По иронии судьбы Дональд Трамп является большим бенефициаром раздела 230", — сказала она. Если бы платформы не были защищены законом, то они не пошли бы на юридические риски, с которыми могут быть связаны публикации Трампа, где обычно содержится ложь, клевета и угрозы". Война продолжается Несмотря на указ Трампа, Twitter продолжает модерировать посты президента. Компания пометила как одобряющий насилие его твит о беспорядках в Миннеаполисе. Как написал глава государства, "когда начинаются грабежи, начинается и стрельба". Для контекста важно понимать, что Трамп фактически процитировал слова бывшего начальника полиции Майами Уолтера Хедли, который запомнился жестким подавлением афроамериканских протестов в 1967 году. Модераторы Twitter посчитали запись президента нарушением, но не стали удалять ее из-за того, что она "может представлять собой предмет общественного интереса". Точно так же они поступили с постом на странице Белого дома, где была размещена цитата из публикации американского лидера. При этом точную копию твита Трампа у другого пользователя соцсеть все же заблокировала.

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