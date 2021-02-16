Власти Палестины осудили Израиль за препятствование доставке "Спутника V" в сектор Газа

ТАСС, 16 февраля. Палестинские власти осуждают действия израильской стороны, препятствующей доставке на территорию сектора Газа российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил во вторник официальный представитель правительства Палестины Ибрагим Мельхем.

"Премьер-министр и правительство [Палестины] осуждают оккупационные власти за то, что те не позволили вчера грузовикам с партией вакцины въехать в сектор Газа, и считают такие действия нарушением международного гуманитарного права. Мы призываем Всемирную организацию здравоохранения и другие международные структуры осудить Израиль и возложить на него всю полноту ответственности за связанные с такими действиями риски", - сказал Мельхем, слова которого приводит палестинское агентство WAFA. Он также обратился к международному сообществу с призывом способствовать "незамедлительной доставке" препарата на территорию сектора.

В понедельник министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле сообщила, что в Газу были направлены 2 тыс. доз российской вакцины, однако власти Израиля не позволили ввезти груз на территорию сектора. По ее словам, препарат предназначался для вакцинации работников сферы здравоохранения.

11 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) проинформировал о регистрации Министерством здравоохранения Государства Палестина "Спутника V". Отмечалось, что это было осуществлено в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на палестинской территории. По данным РФПИ, поставки препарата "намечены на первый квартал этого года".

Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе неоднократно заявлял о намерении властей начать массовую вакцинацию в середине февраля. Однако позже было объявлено об отсрочке в проведении прививочной кампании из-за задержек с поставками препарата.

Согласно данным палестинского Минздрава, за весь период с начала пандемии в Палестине выявлено 191 359 случаев заражения коронавирусом, 178 251 пациент поправился, зафиксировано 2 139 летальных исходов.