Украинская оппозиция назвала дело против главы "Партии Шария" расправой над свободой слова

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает предъявление Службой безопасности Украины (СБУ) обвинений украинскому политику Анатолию Шарию в госизмене расправой над свободой слова в стране.

"Лидер "Партии Шария", пользующийся заслуженной поддержкой и доверием украинцев, лидер партии, представленной в многих местных советах, стал жертвой политической травли, организованной украинской властью", - говорится в заявлении на сайте партии.

В оппозиции уверены, что это дело открыто "по заказу президента Украины Владимира Зеленского" и стало местью за последовательную позицию и публикацию материалов о "чудовищном повышении тарифов, поддержке властью радикалов, проблемах в медицинской, языковой, социальной сферах".

Не вызывает сомнения, подчеркнули в партии, тот факт, что это обвинение - "очередной шаг в построении несамостоятельного, находящегося под внешним управлением полицейского государства".

Дело Шария

СБУ во вторник предъявила обвинение Анатолию Шарию в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере. В СБУ полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Как ранее сообщали в спецслужбе, он покинул Украину 24 января 2012 года, после чего в страну не возвращался. В 2013 власти Литвы сообщили, что предоставили Шарию политическое убежище, в связи с чем он получил вид на жительство на территории ЕС.

Позже Шарий создал на Украине политическую партию под названием "Партия Шария", которая принимала участие в выборах в местные органы власти в конце октября 2020 года. Ей удалось провести депутатов в городские советы Харькова, Одессы, Мариуполя и ряда других городов юга и востока Украины.