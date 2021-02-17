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В канцелярии Нетаньяху не стали комментировать сообщения об обмене задержанными с Сирией

Ранее государственное сирийское агентство SANA со ссылкой на правительственные источники сообщило, что обмен будет произведен в ближайшее время

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 февраля. /ТАСС/. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказалась в среду комментировать сообщение агентства SANA о предстоящем обмене при посредничестве российской стороны израильской гражданки на двух сирийцев, находящихся в израильской тюрьме.

"У нас нет комментариев", - сказала в ответ на соответствующий запрос собеседница ТАСС.

Ранее государственное сирийское агентство SANA со ссылкой на правительственные источники сообщило, что обмен будет произведен в ближайшее время. Имя израильтянки агентство не называет, но сообщает, что эта девушка по ошибке зашла на сирийскую территорию в окрестностях города Эль-Кунейтра и была задержана военными.

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СирияИзраиль
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