Дипломаты Китая призвали чешского кардинала опровергнуть слова о создании коронавируса КНР

ПРАГА, 17 февраля. /ТАСС/. Посольство Китая в Чехии призвало в среду предстоятеля чешских католиков, кардинала и архиепископа Пражского Доминика Дука опровергнуть сделанное им недавно заявление о том, что коронавирус был искусственно создан в КНР как биологическое оружие.

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"Настоятельно призываем кардинала Дуку опровергнуть свое ошибочное утверждение, - подчеркивается в распространенном в Праге заявлении посольства КНР. - Происхождение коронавируса - сложная научная проблема".

Дипломатическое представительство КНР призвало воздержаться от умышленных извращений фактов о происхождении коронавируса. Такие утверждения оно назвало вредными и подрывающими научные исследования данной темы.

Дука, как сообщали во вторник местные СМИ, выступил с утверждением, что "сейчас, в нынешней ситуации, это наихудший китайский вирус, утечка биологического оружия". По его словам, "в этом убеждены все военные специалисты в мире, которые об этом боятся говорить или не смеют говорить".

Высказывание кардинала вызывало, в частности, резкую критику со стороны ведущего чешского иммунолога Вацлава Горейши. "То, что я услышал [от Дуки], является попросту скандальным. Кардинал становится распространителем фейковых новостей. Я тоже католик. Мне стыдно, что нашу церковь возглавляет такой человек", - сказал иммунолог.

По его мнению, фейки об искусственном происхождении коронавируса распространяют исключительно по политическим и идеологическим соображениям.