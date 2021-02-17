{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

CNN: интерес латиноамериканских стран к "Спутнику V" может подорвать престиж США

Как констатируется в публикации телеканала, Латинская Америка все активнее обращается к Москве за помощью, чтобы справиться с пандемией

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Многие латиноамериканские страны интересуются российской вакциной от нового коронавируса "Спутник V", а это может нанести ущерб репутации США в регионе. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в среду на сайте телеканала CNN.

На эту тему
Эффективность и безопасность "Спутника V". Что известно о российских вакцинах

"Россия становится крупным поставщиком вакцин от COVID-19 в Латинскую Америку, это может иметь долгосрочные последствия с точки зрения того, каким будет мир после пандемии, и привести к дальнейшему подрыву престижа США в регионе", - отмечает телеканал. Как констатируется в публикации, "Латинская Америка все активнее обращается к Москве за помощью, чтобы справиться с пандемией".

В материале подчеркивается, что в Аргентине, Боливии, Мексике, Никарагуа, Парагвае и Венесуэле уже разрешено применять "Спутник V". В ряде других стран региона такую возможность рассматривают. Телеканал заостряет внимание на том, что российскую вакцину, как ожидается, скоро одобрят и в Колумбии, которая является для США "ближайшим союзником в регионе".

В публикации приводится комментарий аргентинского депутата Эдуардо Вальдеса. Он отметил, что властям республики было проще проводить консультации о поставках вакцины с российской стороной, чем с американской фирмой Pfizer. По словам законодателя, аргентинские официальные лица изначально обратились именно к данной компании. Как констатирует телеканал, в числе преимуществ вакцины "Спутник V" то, что она не требует поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и транспортировки, в отличие от ряда других препаратов. Кроме того, она дешевле многих аналогов.

Боливийский дипломат Пабло Солон в беседе с журналистами CNN отметил: "Мир уже в течение некоторого времени является многополярным". "Однако в этом многополярном мире Россия и Китай быстро движутся вперед. Ситуация с вакцинами только усиливает эту тенденцию", - добавил он.

Теги
СШАРоссияПандемия COVID-19
В Мадриде полиция применила силу против участников протеста в поддержку осужденного рэпера
Ранее в ходе акций полицейские задержали 15 участников беспорядков
Читать полностью