CNN: интерес латиноамериканских стран к "Спутнику V" может подорвать престиж США

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Многие латиноамериканские страны интересуются российской вакциной от нового коронавируса "Спутник V", а это может нанести ущерб репутации США в регионе. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в среду на сайте телеканала CNN .

"Россия становится крупным поставщиком вакцин от COVID-19 в Латинскую Америку, это может иметь долгосрочные последствия с точки зрения того, каким будет мир после пандемии, и привести к дальнейшему подрыву престижа США в регионе", - отмечает телеканал. Как констатируется в публикации, "Латинская Америка все активнее обращается к Москве за помощью, чтобы справиться с пандемией".

В материале подчеркивается, что в Аргентине, Боливии, Мексике, Никарагуа, Парагвае и Венесуэле уже разрешено применять "Спутник V". В ряде других стран региона такую возможность рассматривают. Телеканал заостряет внимание на том, что российскую вакцину, как ожидается, скоро одобрят и в Колумбии, которая является для США "ближайшим союзником в регионе".

В публикации приводится комментарий аргентинского депутата Эдуардо Вальдеса. Он отметил, что властям республики было проще проводить консультации о поставках вакцины с российской стороной, чем с американской фирмой Pfizer. По словам законодателя, аргентинские официальные лица изначально обратились именно к данной компании. Как констатирует телеканал, в числе преимуществ вакцины "Спутник V" то, что она не требует поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и транспортировки, в отличие от ряда других препаратов. Кроме того, она дешевле многих аналогов.

Боливийский дипломат Пабло Солон в беседе с журналистами CNN отметил: "Мир уже в течение некоторого времени является многополярным". "Однако в этом многополярном мире Россия и Китай быстро движутся вперед. Ситуация с вакцинами только усиливает эту тенденцию", - добавил он.