Прокуратура Австрии начала расследование против контрразведчиков из-за теракта в Вене

ВЕНА, 18 февраля. /ТАСС/. Прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии начала расследование в отношении трех сотрудников венского регионального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка) в связи с терактом в Вене 2 ноября 2020 года. Об этом сообщило в среду издание Kurier со ссылкой на источники в следствии.

Расследование ведется по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и частично из-за бездействия перед террористической атакой. Так, под подозрением находятся бывший начальник региональной спецслужбы Вены Эрих Цветтлер и двое его сотрудников.

Независимая комиссия экспертов по выяснению обстоятельств теракта в Вене, учрежденная по запросу МВД и Минюста Австрии, сообщила в двух докладах о просчетах в работе австрийской спецслужбы при предотвращении теракта на раннем этапе: неправильной оценке угрозы экстремиста, недостаточном обмене информацией и организационных проблемах.