Сенат Италии проголосовал за доверие правительству во главе с Марио Драги

РИМ, 18 февраля. /ТАСС/. Итальянский Сенат проголосовал за доверие новому кабинету министров во главе с бывшим председателем Европейского центрального банка Марио Драги. Как сообщила в четверг пресс-служба верхней палаты парламента, в поддержку правительства проголосовали 262, против высказались 40, воздержались два сенатора.

Таким образом, новый кабинет, куда вошли как технократы, так и представители политических партий, ряд которых перешел из предыдущего Совета министров, пользуется сейчас поддержкой широкого большинства, в том числе обычно оппонирующих друг другу партий. Предыдущее правительство во главе с Джузеппе Конте было вынуждено уйти в отставку после утраты абсолютного большинства в Сенате в результате выхода из правящей коалиции небольшой партии "Живая Италия".