Власти Испании считают беспорядки из-за ареста Аселя не имеющими отношения к свободе слова

МАДРИД, 18 февраля. /ТАСС/. Беспорядки, которыми завершились акции протеста в Испании против ареста осужденного рэпера Пабло Аселя, не имеют ничего общего с защитой свободы самовыражения. Такое мнение выразила в четверг вице-премьер королевства Кармен Кальво в интервью радиостанции Cadena SER .

"Ни одно право нельзя выражать или защищать с помощью насилия, это красная линия, - сказала она. - Манифестация, о которой не была доложено, задержанные, пострадавшие, серьезный материальный ущерб - это не соответствует свободе слова". "У всех прав есть свои ограничения", - напомнила Кальво, добавив, что "происшествия [в ходе акций] не имеют ничего общего со свободой самовыражения".

В разных городах Испании во вторник и в среду прошли митинги в поддержку арестованного рэпера. В ходе манифестаций группы агрессивно настроенных участников протестов бросали в полицейских различные предметы, поджигали мусорные контейнеры, сооружали баррикады, наносили ущерб городскому имуществу. В результате полицейские применяли силу против манифестантов. Десятки человек пострадали в ходе беспорядков, десятки были задержаны.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма (в частности, "Группы патриотического антифашистского сопротивления первого октября") и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной в YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. В понедельник он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее, во вторник он был задержан и помещен в тюрьму.