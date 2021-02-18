Тюремный срок за песни. Как задержание рэпера всколыхнуло Испанию

Рэпер Пабло Асель в последние дни успел наделать шума не только в Испании, но и "прославиться" за рубежом. И все это не благодаря его творчеству, а из-за судебного дела, которое завершилось арестом музыканта.

Описание Пабло Асель © REUTERS/Lorena Sopena

32-летнего Аселя приговорили к девяти месяцам лишения свободы за прославление терроризма и оскорбление короны. Рэпер сделал это в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной на YouTube. Он должен был явиться в тюрьму добровольно 12 февраля. Однако вместо этого Асель забаррикадировался в университете города Льейда (автономное сообщество Каталония) с группой сторонников для того, чтобы избежать ареста и еще раз привлечь внимание к своей персоне. 16 февраля каталонские стражи порядка вошли в учебное заведение и задержали Аселя. Вскоре после этого исполнителя доставили в тюрьму для отбывания наказания.

' Reuters/YouTube'

Дело рэпера не осталось без внимания со стороны испанского правительства, а также привело к акциям протеста, большинство из которых прошли в Каталонии. Митинги закончились беспорядками и столкновениями полицейских с манифестантами. Дело Аселя Еще в 2014 году Национальная судебная коллегия Испании приговорила Аселя к двум годам лишения свободы за пропаганду терроризма. Рэпер распространял видеоролики, в которых восхвалялись действия баскской террористической группировки ЭТА, Группы патриотического антифашистского сопротивления первого октября (GRAPO), леворадикальной организации "Свободная земля". Поскольку это был первый приговор в отношении Аселя, ему удалось избежать тюрьмы. В 2018 году исполнителя снова осудили за аналогичное преступление, а также за оскорбление короны и сил безопасности. После рассмотрения апелляции суд смягчил приговор до девяти месяцев заключения. Как посчитала юридическая инстанция, свобода самовыражения не может использоваться для восхваления террористической деятельности, а высказывания рэпера в отношении короны и органов правопорядка "не являются свободой слова, это [проявление] ненависти и нападки на честь". Асель был осужден после публикации более 60 сообщений в Twitter и одной песни в YouTube, в которых, в частности, упоминался почетный монарх Хуан Карлос I, отрекшийся от престола в 2014 году в пользу своего сына. Кроме того, рэпер оскорбительно выражался в адрес сотрудников правоохранительных органов. Уголовный кодекс Испании предусматривает наказание в виде штрафа и заключения за оскорбление короны и прославление терроризма. В преддверии задержания Асель опубликовал в соцсетях новую песню, в которой на этот раз речь идет о действующем главе государства, короле Филиппе VI.

' Pablo Hasel/YouTube'

Реакция на задержание Дело Аселя привлекло много внимания в Испании. Так, более 200 деятелей культуры подписали манифест, в котором призывают к освобождению рэпера. Среди тех, кто выступил в поддержку исполнителя, — обладатель премии "Оскар" актер Хавьер Бардем, кинорежиссер Педро Альмодовар, певец Жуан Мануэль Серрат, сценарист Фернандо Труэба и другие. Правозащитная организация Amnesty International также не оставила без внимания арест рэпера, назвав его задержание "ужасной новостью для свободы самовыражения в Испании". В день заключения под стражу Аселя в разных городах страны, в основном в автономном сообществе Каталония, были созваны акции в поддержку исполнителя. Манифестации с требованиями освободить рэпера прошли в Барселоне, Жироне, Вике, Льейде, Реусе. Зачастую протесты перерастали в беспорядки и столкновения собравшихся с сотрудниками правоохранительных органов. Группы агрессивно настроенных участников акций бросали в стражей порядка различные предметы, поджигали мотоциклы и мусорные контейнеры, сооружали баррикады. В муниципалитете Вик было совершено нападение на полицейский участок.

В результате в Барселоне сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить пули из пенопласта. Всего в ходе беспорядков пострадали более 30 человек, в том числе 17 полицейских. Кроме того, стражи порядка задержали 15 протестующих. Мэрия каталонской столицы оценила, что в ходе протеста в поддержку Аселя городу был нанесен ущерб на €70 тыс. В среду акция протеста также прошла в самом центре Мадрида — на площади Пуэрта-дель-Соль. Митинг перерос в беспорядки, в результате которых пострадали 55 человек. Всего в ходе манифестаций в среду в Испании задержали около полусотни человек. Позиция властей Правительство Испании не могло оставить без внимания происходящее вокруг Аселя, тем более что данное дело — уже не первое в стране. Ранее испанский рэпер Вальтоник также был приговорен к тюремному сроку за прославление терроризма и оскорбление короны. В 2018 году он бежал из Испании в Бельгию. Судебные власти пиренейского королевства выдали международный ордер на его арест. 8 февраля правительство Испании рассказало об инициативе, предусматривающей возможность внести изменения в уголовный кодекс страны с тем, чтобы за преступления, связанные со свободой самовыражения, не предусматривалось наказание в виде тюремного заключения. "Министерство юстиции планирует пересмотреть преступления, связанные со злоупотреблением при свободе самовыражения, с тем чтобы наказывались только те действия, которые явно предполагают создание риска для общественного порядка или подстрекательство к какому-либо агрессивному поведению", — уточнили в кабмине Испании. Минюст предлагает, чтобы "словесные злоупотребления, совершенные в контексте художественных, культурных или интеллектуальных проявлений, не подлежали уголовному наказанию". В частности, ведомство может включить в число преступлений, которые не будут наказываться лишением свободы, нарушения, связанные с оскорблением религиозных чувств, прославлением терроризма или оскорблением короны.