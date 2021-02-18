Президент Литвы предложил распространить антироссийские санкции ЕС на "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа считает необходимым распространить санкции Европейского союза (ЕС), которые могут быть введены в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального, на проект "Северный поток - 2". Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью медиакомпании Deutsche Welle.

"Это должны быть персональные санкции в отношении субъектов, связанных с репрессиями против оппозиции, как в случае с Беларусью. И, конечно, мы должны включить в этот спектр санкций проект "Северный поток - 2", потому что это, возможно, единственные ограничительные меры, которые были бы болезненны для российского режима", - подчеркнул Науседа. При этом он добавил, что Евросоюзу необходимо иметь четкую стратегию отношений с Россией. "Иногда мы совершаем разовые действия без последовательной стратегии", - полагает литовский президент.

Вместе с тем Науседа затронул тему недавнего визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву, расценив его как провал. "У меня сложилось впечатление, что он [визит Борреля в Москву] не обсуждался комплексно: с партнерами, с коллегами, а само решение было не совсем основано на ситуации, на фактах и просто было неподготовленным и провалилось. Я могу признать, что это был провал", - заключил президент Литвы.

Ранее в четверг агентство DPA со ссылкой на дипломатические круги в ЕС сообщило, что ни одна страна Евросоюза не выступила против введения новых санкций в отношении России в свете ситуации вокруг Навального. По данным его источников, уже в понедельник, 22 февраля, главы МИД стран ЕС поручат Службе по внешним связям подготовить список лиц и организаций, которые могут попасть под санкции. В таком случае ограничения вступят в силу "в течение ближайших недель", пишет агентство.