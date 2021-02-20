СМИ: два человека погибли и шестеро пострадали при разгоне протестующих в Мьянме

БАНГКОК, 20 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли и шестеро пострадали во время разгона акции протеста против мьянманских военных во втором по величине городе Мьянмы Мандалай. Об этом в субботу сообщил информационный портал Myanmar Now .

Мьянма: как к власти снова пришли военные

По его данным, полиция и военные применили боевые и резиновые патроны во время разгона мирной акции протеста. Кроме того, задержаны 10 демонстрантов.

Издание Frontier Myanmar сообщило, что против протестующих также применялись водометы.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.