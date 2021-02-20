Прокуратура Ирана завершила разбирательство по крушению украинского Boeing

ТЕГЕРАН, 20 февраля. /ТАСС/. Военная прокуратура Ирана завершила разбирательство по крушению украинского самолета в окрестностях Тегерана, и в скором времени дело будет передано в суд. Об этом заявил в субботу руководитель Судебно-юридической организации Вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами.

"Разбирательство дела о катастрофе украинского самолета было завершено в военной прокуратуре", - цитирует его агентство ISNA. Бахрами добавил, что "после предварительного разбирательства начнется судебный процесс в присутствии подсудимых и их родственников".

Рейс PS752 Тегеран - Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель".