{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Мьянме
Обновлено 

Главы МИД ЕС пригрозили санкциями против ответственных за переворот в Мьянме

Министры также призвали к деэскалации кризиса путем немедленного прекращения чрезвычайного положения, восстановления законного гражданского правительства и открытия вновь избранного парламента
© AP Photo/Francisco Seco

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Евросоюз готов ввести санкции в отношении тех, кто, по мнению сообщества, несет ответственность за переворот в Мьянме. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого на уровне глав МИД проходит в понедельник в Брюсселе.

На эту тему
Мьянма: как к власти снова пришли военные

"В то время как ЕС готов поддержать диалог со всеми ключевыми заинтересованными сторонами для урегулирования ситуации [в Мьянме], совет заявил, что ЕС готов принять ограничительные меры, направленные против тех, кто непосредственно несет ответственность за военный переворот, и их экономических интересов", - отмечается в нем.

Кроме того, "министры призвали к деэскалации кризиса путем немедленного прекращения чрезвычайного положения, восстановления законного гражданского правительства и открытия вновь избранного парламента, а также освобождения всех, кто был задержан или арестован в связи с переворотом". "Не только власти должны проявлять максимальную сдержанность, но и все стороны должны воздерживаться от насилия", - говорится в документе.

Теги
МьянмаПолитический кризис в Мьянме
Кризис на Украине
Зеленский заявил о планах построить в Донбассе аэропорт для гражданских самолетов
Президент Украины напомнил, что аэропорт в Мариуполе Донецкой области не может использоваться по причинам безопасности
Читать полностью