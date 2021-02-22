Лукашенко поблагодарил Путина за возможность для белорусских студентов учиться в вузах РФ

Дорожные карты, газ и вакцины от коронавируса. О чем говорили в Сочи Путин и Лукашенко

"За образование и вузы спасибо! Хоть у нас приличный уровень образования, ребята очень активно используют вузы РФ, чтобы получить достойное образование", - сказал в понедельник белорусский лидер в ходе переговоров с президентом России.

По мнению Лукашенко, создание российской вакцины "говорит о высочайшем уровне науки в РФ". "А без образования науки не бывает. Поэтому это очень сильно повлияло на наших ребят в плане обучения в РФ. Ну и ребята из России тоже приезжают. У нас, слава богу, здесь барьеров никаких нет", - указал он.