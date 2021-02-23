В Барселоне задержали трех человек в ходе акции в поддержку осужденного рэпера

МАДРИД, 23 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере три человека были задержаны в понедельник в Барселоне в ходе акции протеста против ареста испанского рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Об этом сообщила в Twitter каталонская полиция.

Митинги в поддержку исполнителя прошли в Барселоне, Таррагоне и Жироне. По данным региональных правоохранительных органов, в столице автономии группа участников протеста стала сооружать баррикады и бросать стеклянные бутылки в здание главного управления полиции.

Протесты проходят в Испании с 16 февраля. В предыдущие дни акции в разных городах страны перерастали в столкновения полицейских с участниками беспорядков. В результате были задержаны десятки манифестантов, пострадали десятки человек.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной в YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. Он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее, 16 февраля Асель был задержан и помещен в тюрьму.