{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Барселоне задержали трех человек в ходе акции в поддержку осужденного рэпера

Группа участников протеста стала сооружать баррикады и бросать стеклянные бутылки в здание главного управления полиции, указали в правоохранительных органах

МАДРИД, 23 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере три человека были задержаны в понедельник в Барселоне в ходе акции протеста против ареста испанского рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Об этом сообщила в Twitter каталонская полиция.

На эту тему
Тюремный срок за песни. Как задержание рэпера всколыхнуло Испанию

Митинги в поддержку исполнителя прошли в Барселоне, Таррагоне и Жироне. По данным региональных правоохранительных органов, в столице автономии группа участников протеста стала сооружать баррикады и бросать стеклянные бутылки в здание главного управления полиции.

Протесты проходят в Испании с 16 февраля. В предыдущие дни акции в разных городах страны перерастали в столкновения полицейских с участниками беспорядков. В результате были задержаны десятки манифестантов, пострадали десятки человек.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной в YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. Он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее, 16 февраля Асель был задержан и помещен в тюрьму.

Теги
Испания
Кризис на Украине
В Киеве пояснили, что ввели санкции в отношении "Спортмастера" из-за работы сети в Крыму
Как указали в СБУ, этому предшествовало письмо ведомства в адрес МИД Украины о противоправности такой деятельности на полуострове
Читать полностью