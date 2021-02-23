В МИД Великобритании осудили ответные действия сил безопасности Мьянмы на мирные протесты

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Посол Мьянмы в Великобритании Чжо Зо Мин в понедельник вечером был во второй раз в феврале вызван в МИД Соединенного Королевства. Об этом говорится в сообщении, распространенном Форин оффисом.

"Заместитель министра по делам Азии [Найджел Адамс] осудил ответные действия сил безопасности Мьянмы на мирные протесты. Он подчеркнул, что применение насилия и силы против протестующих, которое уже привело к смерти и серьезным травмам, совершенно достойно порицания и должно быть прекращено", - говорится в заявлении британского МИД. Как отмечается в коммюнике, британский замминистра "еще раз осудил военный переворот и произвольное задержание гражданских лиц, в том числе государственного советника Аун Сан Су Чжи, и призвал к их немедленному освобождению и к мирному возвращению к демократии".

"Он также сказал, что Великобритания продолжит тесным образом сотрудничать с международными партнерами, чтобы осудить переворот, поддержать демократию и привлечь военных к ответственности за их жестокий ответ на мирные протесты. Мы продолжим заострять международное внимание на нарушениях прав человека и использовать все доступные дипломатические рычаги", - заметили во внешнеполитическом ведомстве королевства.

Ранее правительство Великобритании ввело санкции в отношении двух десятков мьянманских военнослужащих высокого ранга. Под ограничительные меры попали министры обороны и внутренних дел Мьянмы Мья Тхун У и Соу Тхут. Ограничения, подразумевающие запрет на посещение Великобритании и заморозку банковских счетов, также были введены против замглавы МВД Мьянмы Тан Хлаина. Власти Великобритании также заявили, что проведут пересмотр объемов помощи, оказываемой Мьянме, и приостановят реализацию совместных программ после совершенного в стране переворота.