Проевропейские партии Молдавии высказались за кабинет, который продолжит сближение с ЕС

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Проевропейские партии Молдавии высказались за формирование правительства, которое продолжит сближение республики с Евросоюзом. С такими заявлениями выступили лидеры Демократической партии Молдовы (ДПМ) Павел Филип и "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе после того, как Конституционный суд (КС) признал во вторник незаконным указ президента страны Майи Санду о повторном выдвижении на пост премьера Натальи Гаврилицы.

"Мы можем остановить процесс формирования правительства, поддерживаемого Шором (лидером партии "Шор" Иланом Шором - прим. ТАСС), только в том случае, если нам удастся достичь консенсуса и наладить серьезный диалог, чтобы сформировать сбалансированный кабинет, который обеспечит продолжение проевропейского курса", - написал в Facebook Филип.

Если Филип не исключил участие Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) в будущем правительстве, то Нэстасе предложил сформировать кабинет только из проевропейских партий. "Мы готовы взять на себя ответственность за формирование проевропейского правительства меньшинства, способного решать проблемы людей и, соответственно, способного организовать свободные и справедливые досрочные выборы. В связи с этим "Платформа "Достоинство и правда" призывает проевропейские партии провести с президентом страны переговоры по этому предложению, чтобы совместно найти выход из кризиса", - написал Нэстасе в Facebook.

Решение КС

Как говорится в сегодняшнем решении КС, президент должна возобновить консультации с парламентскими фракциями по вопросу выдвижения кандидата на пост премьера. Свою позицию по этому вопросу также озвучили сформировавшие парламентское большинство ПСРМ, "Шор" и группа "Про Молдова". Они потребовали от Санду выдвинуть на пост премьер-министра предложенную этими партиями кандидатуру Марианны Дурлештяну. Как предупредил во вторник лидер ПСРМ, экс-президент страны Игорь Додон, в противном случае ПСРМ инициирует акции протеста.

Две недели назад парламент отклонил кандидатуру Гаврилицы на пост премьера. Это решение устраивает Санду, которая с помощью своего сторонника Гаврилицы хочет заблокировать утверждение правительства. Как отмечают наблюдатели, таким способом Санду планирует спровоцировать досрочные парламентские выборы, чтобы улучшить представительство поддерживающей ее проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) в законодательном органе. Ее союзниками в этом вопросе не могут быть ДПМ и "Платформа "Достоинство и правда", которые, согласно многочисленным опросам, в следующий парламент пока не проходят.

Роспуск законодательного органа поддерживает также ПСРМ, однако Додон предлагает сформировать переходное правительство и только после этого идти на досрочные выборы. Предполагается, что это будет технократическое правительство для обеспечения стабильности в условиях пандемии до досрочных выборов, которые по предложению Додона должны состояться летом. Чтобы дать возможность переформатировать правительство и парламент, на чем в ходе акций протеста настаивали сторонники Санду, в декабре в отставку ушел представлявший ПСРМ премьер-министр Ион Кику.