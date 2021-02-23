Псаки затруднилась ответить на вопрос о возможных шагах США в ответ на события в Грузии

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге во вторник затруднилась ответить на вопрос о возможных ответных мерах США в связи с событиями в Грузии, где ранее был арестован депутат и глава основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

Один из журналистов спросил у Псаки, рассматривает ли администрация США "какие-либо санкции или другой способ оказания давления" на Тбилиси. "Да, конечно, сегодня утром я видела сообщения [о происходящем в Грузии]. У меня не было возможности поговорить с нашей командой, занимающейся вопросами нацбезопасности, мы постараемся предоставить вам что-нибудь после брифинга по этому вопросу", - ответила пресс-секретарь Белого дома.

Сотрудники МВД Грузии во вторник утром арестовали Мелию, находившегося в офисе партии в Тбилиси с 16 февраля. Операция прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и провела митинг у здания парламента. Арест оппозиционера осудило посольство США в Грузии.

Решение суда об аресте Мелии вызвало политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. В этот день полицейские впервые пришли арестовывать Мелию, однако тогда сторонники "Единого национального движения" не пропустили их в здание.

Уголовное дело против Мелии, который в декабре 2020 года возглавил "Единое национальное движение", возбуждено в июне 2019 года. Его обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках 20 и 21 июня 2019 года, которые завершились попыткой штурма здания парламента. В июне 2019 года суд освободил его под залог и обязал носить электронный браслет, однако в ноябре 2020 года на митинге против результатов парламентских выборов он демонстративно снял и выбросил браслет. После этого прокуратура обратилась в суд с ходатайством увеличить размер залога, который Мелия платить отказался, заявив о политическом преследовании. Если политика признают виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы.