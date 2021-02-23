В ООН выразили озабоченность в связи с арестом оппозиционера в Грузии

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. ООН следит за событиями в Грузии, где был арестован депутат Ника Мелия, возглавляющий оппозиционную партию "Единое национальное движение". Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Мы с озабоченностью наблюдаем развитие событий в Тбилиси. Важно, чтобы они проходили в спокойном ключе, политические вопросы решались путем диалога, сохранялось верховенство права и, конечно, демократический процесс", - сказал он.

Сотрудники МВД Грузии во вторник утром арестовали Мелию, находившегося в офисе партии в Тбилиси с 16 февраля. Операция прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и провела митинг у здания парламента. Арест оппозиционера осудило посольство США в Грузии.

Решение суда об аресте Мелии вызвало политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. В этот день полицейские впервые пришли арестовывать Мелию, который с 16 февраля находился в офисе партии, однако тогда сторонники "Единого национального движения" не пропустили их в здание.