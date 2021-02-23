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Политический кризис в Мьянме

В Мьянме десятый вечер подряд ограничивают доступ в интернет

Организации NetBlocks отметила, что отключение происходит на фоне широкого распространения протестов против переворота

ТАСС, 23 февраля. Доступ в интернет снова ограничен в Мьянме на фоне протестов против военного переворота, произошедшего в стране в начале февраля. Об этом во вторник сообщила международная мониторинговая некоммерческая организации NetBlocks.

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"Отключение интернета в Мьянме продолжается десятый вечер подряд на фоне широкого распространения протестов против переворота", - говорится в публикации на официальной странице организации в Twitter.

По оценке NetBlocks, возможность подключения к сети упала с 01:00 среды по местному времени (21:30 вторника по мск) на 14% по сравнению с обычными показателями.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.

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МьянмаПолитический кризис в Мьянме
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